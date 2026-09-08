В Эрмитаже нашли письмо Фридриха Великого к Петру III, в котором король подарил Саксонию-Анхальт ему на день рождения

Сотрудники Эрмитажа обнаружили в запасниках письмо Фридриха Великого, датированное 1762 годом, в котором прусский король поздравляет Петра III с днём рождения и сообщает, что дарит ему Саксонию-Анхальт «на вечное и бесспорное владение в знак дружеского расположения и военного восхищения».

Историки пока не пришли к единому мнению, следует ли считать находку подлинной, однако специалисты, первыми изучившие бумагу, отмечают: стиль, подпись и сама щедрость вполне соответствуют духу эпохи. Если подлинность подтвердится, у российской стороны появится формальное право вспомнить о подарке, который почти три века пролежал невостребованным.

Особую пикантность открытию придаёт то, что письмо адресовано Петру III, который, как известно, боготворил Фридриха, но царствовал недолго. Подарок, судя по всему, не был вручён в силу смены власти, а затем о нём попросту забыли. Теперь находку собираются представить широкой публике на выставке «Дары и последствия», а после – передать копию в МИД для «актуализации исторического вопроса». В музейном сообществе уже шутят, что Эрмитаж впервые выступил инициатором возможного международного казуса.

«Мы нашли письмо случайно, между папками с описями и черновиками, – рассказал заведующий отделом европейских рукописей Николай Зимовцев. – Фридрих пишет по-французски, как тогда было принято, и в конце добавляет: «Анхальт вам пойдёт, как треуголка». Это, конечно, не межгосударственный договор, но и не открытка. Если завтра Саксония-Анхальт попросится в Россию, мы сможем подшить письмо в дело и сказать: не мы это начали, это Фридрих начал. А мы, как наследники, просто берём своё».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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