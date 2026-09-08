 

В Эрмитаже нашли письмо Фридриха Великого к Петру III, в котором король подарил Саксонию-Анхальт ему на день рождения

08.09.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Сотрудники Эрмитажа обнаружили в запасниках письмо Фридриха Великого, датированное 1762 годом, в котором прусский король поздравляет Петра III с днём рождения и сообщает, что дарит ему Саксонию-Анхальт «на вечное и бесспорное владение в знак дружеского расположения и военного восхищения».

Историки пока не пришли к единому мнению, следует ли считать находку подлинной, однако специалисты, первыми изучившие бумагу, отмечают: стиль, подпись и сама щедрость вполне соответствуют духу эпохи. Если подлинность подтвердится, у российской стороны появится формальное право вспомнить о подарке, который почти три века пролежал невостребованным.

Особую пикантность открытию придаёт то, что письмо адресовано Петру III, который, как известно, боготворил Фридриха, но царствовал недолго. Подарок, судя по всему, не был вручён в силу смены власти, а затем о нём попросту забыли. Теперь находку собираются представить широкой публике на выставке «Дары и последствия», а после – передать копию в МИД для «актуализации исторического вопроса». В музейном сообществе уже шутят, что Эрмитаж впервые выступил инициатором возможного международного казуса.

«Мы нашли письмо случайно, между папками с описями и черновиками, – рассказал заведующий отделом европейских рукописей Николай Зимовцев. – Фридрих пишет по-французски, как тогда было принято, и в конце добавляет: «Анхальт вам пойдёт, как треуголка». Это, конечно, не межгосударственный договор, но и не открытка. Если завтра Саксония-Анхальт попросится в Россию, мы сможем подшить письмо в дело и сказать: не мы это начали, это Фридрих начал. А мы, как наследники, просто берём своё».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.09 / ВСУ — ночью сбиты 33 ракеты, 142 из 166 БПЛА. МО РФ — перехвачены 384 БПЛА

08.09 / Армия РФ атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. Повреждены жилые дома в Киеве

08.09 / Милей поддержал призыв Бен-Гвира признать суверенитет Аргентины над Фолклендскими островами

07.09 / Косово подписало соглашение о присоединении к международным силам в Газе

07.09 / Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Словению

07.09 / Басманный суд передал права на все ленты Disney «Союзмультфильму»

07.09 / Самый неудобный магазин в мире находится на отвесной скале в Китае

07.09 / Странное существо с 24 ногами возрастом 324 миллиона лет раскрывает историю освоения суши

07.09 / Adidas извинилась за рекламную кампанию с участием бойца ЦАХАЛа, потерявшим ногу

07.09 / Трамп подписал указ, согласно которому судить членов его семьи имеет право только он сам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике