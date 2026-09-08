 

ВСУ — ночью сбиты 33 ракеты, 142 из 166 БПЛА. МО РФ — перехвачены 384 БПЛА

08.09.2026, 8:33, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине десятки ракет («Оникс», «Искандер-М»/С-400/KN-23, Х-101) и 166 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 ракет (в том числе двух баллистических) и 142 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 29 локациях, а также падения фрагментов в 9 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 384 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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