Более десяти альпинистов погибли при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

По меньшей мере 11 человек погибли в Кабардино-Балкарии в результате схода лавины на группу, состоявшую из 33 альпинистов. Шестеро госпитализированы, 10 смогли спуститься самостоятельно, остальные считаются пропавшими без вести.

МЧС российского региона сообщил, что в поисково-спасательной операции участвует 56 человек, В районе сохраняется опасность новых лавин. Прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности.

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