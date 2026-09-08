 

Мэр-мусульманин на церемониях 11 сентября — Мамдани отвечает Джулиани

08.09.2026, 10:03, Разное
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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что 11 сентября примет участие в церемонии, которая пройдет в 25-ю годовщину самых страшных терактов в истории США. Ранее против его участия выступил Руди Джулиани, занимавший пост в 2001 году.

«Я горд быть мэром этого города. Я люблю наш город, я люблю нашу страну. Я хочу, чтобы на нынешней неделе все наше внимание было уделено тем, кто потерял близких, похищенных у нас 25 лет назад, в чудовищном теракте 11 сентября», – заявил он.

Среди тех, кто выступил против участия Мамдани в памятных церемониях, – Руди Джулиани, который был мэром во время терактов. Джулиани входит в окружение президента Дональда Трампа. Выступил против и Джордж Патаки, губернатор штата Нью-Йорк в 1995-2006 годах.

По словам Джулиани, террористы действовали во имя ислама и в рамках идеологического противостояния с США. «Они не пытались спрятать это, как пытается Мамдани», – добавил он. Отметим, что петиция против участия мэра собрала 100000 подписей.


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