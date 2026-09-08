Лариса Долина отсудила 114 млн рублей у мошенников, продавших ее квартиру

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам, осужденным за обман певицы с недвижимостью, пишет «Интерфакс». «Исковые требования удовлетворены, взысканы денежные средства в размере 114 миллионов 120 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей её квартиры получила в РФ широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Четверо мошенников были приговорены к срокам заключения от четырех до семи лет. Хамовнический суд Москвы постановил вернуть квартиру певице. Решение вызвало крайне негативную реакцию в обществе, поскольку, согласно закону, приобретшая квартиру Полина Лурье является добросовестной покупательницей.

Лурье подала апелляцию в Верховный суд, который в декабре 2026 года постановил передать недвижимость ей.

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