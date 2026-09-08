Acer представила любопытный гибрид ноутбука и игровой консоли DualPlay Mini

Acer представила любопытный концепт, объединяющий консоль и компактный ноутбук. На выставке IFA компания показала прототип DualPlay Mini. Устройство трансформируется из карманной игровой консоли со стиками и кнопками в компактный лэптоп: экран откидывается на 180 градусов, открывая клавиатуру. Аппаратные характеристики Acer не раскрывает, но, по данным IGN, устройство плавно запускает Forza Horizon 6 и поддерживает вибрацию. Клавиатура достаточно крупная, чтобы играть в шутеры, используя мышь и клавиши WASD.

Конструкция Acer скрещивает подход Win Max от GPD с 8-дюймовым трансформером той же компании. Недавно представленный Win Max версии 3 получил чип Ryzen AI Max от AMD, который утраивает графическую производительность по сравнению с прошлогодней моделью. Win Max всегда размывал границу между карманной консолью и ноутбуком, предлагая раскладной корпус, клавиатуру, джойстики и кнопки. Новая версия шагнула дальше: экран сменился с шестидесятигерцевого LCD на 165-герцевый AMOLED, а TDP вырос с 15-30 до 40-150 Вт. Магнитные крышки прячут стики и кнопки, придавая устройству деловой вид, а мощный процессор и до ста двадцати восьми гигабайт объединенной памяти превращают новинку в локальную рабочую станцию для ИИ.

Тем временем Acer анонсировала и более традиционный Atlas 7 серии Predator. Эта карманная консоль получила Intel Arc G3, двадцать пять гигабайт памяти, семидюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением 1080p, а также поддержку Thunderbolt 4. Продажи планируется начать в четвертом квартале сего года. Похоже, производители нащупывают новый тренд: портативное устройство, которое умеет быть и консолью, и рабочим инструментом.

Источник — Acer

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