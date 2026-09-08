 

Acer представила любопытный гибрид ноутбука и игровой консоли DualPlay Mini

08.09.2026, 15:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Acer представила любопытный концепт, объединяющий консоль и компактный ноутбук. На выставке IFA компания показала прототип DualPlay Mini. Устройство трансформируется из карманной игровой консоли со стиками и кнопками в компактный лэптоп: экран откидывается на 180 градусов, открывая клавиатуру. Аппаратные характеристики Acer не раскрывает, но, по данным IGN, устройство плавно запускает Forza Horizon 6 и поддерживает вибрацию. Клавиатура достаточно крупная, чтобы играть в шутеры, используя мышь и клавиши WASD.

Конструкция Acer скрещивает подход Win Max от GPD с 8-дюймовым трансформером той же компании. Недавно представленный Win Max версии 3 получил чип Ryzen AI Max от AMD, который утраивает графическую производительность по сравнению с прошлогодней моделью. Win Max всегда размывал границу между карманной консолью и ноутбуком, предлагая раскладной корпус, клавиатуру, джойстики и кнопки. Новая версия шагнула дальше: экран сменился с шестидесятигерцевого LCD на 165-герцевый AMOLED, а TDP вырос с 15-30 до 40-150 Вт. Магнитные крышки прячут стики и кнопки, придавая устройству деловой вид, а мощный процессор и до ста двадцати восьми гигабайт объединенной памяти превращают новинку в локальную рабочую станцию для ИИ.

Тем временем Acer анонсировала и более традиционный Atlas 7 серии Predator. Эта карманная консоль получила Intel Arc G3, двадцать пять гигабайт памяти, семидюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением 1080p, а также поддержку Thunderbolt 4. Продажи планируется начать в четвертом квартале сего года. Похоже, производители нащупывают новый тренд: портативное устройство, которое умеет быть и консолью, и рабочим инструментом.

Источник &#8212 Acer


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.09 / Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

08.09 / В Барнауле прошли общественные слушания на тему «Стратегия развития Саксонии-Анхальт до 2040 года»

08.09 / Глава МИД Британии обвинил Израиль в «этнической чистке» и объявил о новых санкциях

08.09 / Корейская технология MiPAL способна доставлять звук строго к конкретному слушателю

08.09 / В Антарктиде нашли следы древних лесных пожаров

08.09 / Еще одиннадцать европейских стран заявили о намерении поддержать санкции против Израиля

08.09 / Установка на 50 000 вольт не смогла добыть воду из тумана Намибии

08.09 / Ученые обнаружили шесть протяженных аномальных поясов на границе ядра и мантии планеты

08.09 / В России запретили продавать рыбу с костями

08.09 / Российский удар по редакции украинского телеканала, есть пострадавшие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике