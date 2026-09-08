В основе новых эффективных и дешевых батарей лежит обычная соленая вода с отбеливателем

Исследователи из Национальной лаборатории Оук Ридж Министерства энергетики США разработали новый тип батарей, возможности которых близки к литий-ионным, но сами батареи несравнимо проще и дешевле. Ученые превратили главный недостаток уже известных накопителей с электролитом из соленой воды в преимущество. Химики обратили внимание на то, что энергетика негативного побочного эффекта выше, чем у основного процесса, и решили не подавлять его, а усилить.

В старых водно-солевых батареях реакция протекала с участием кислорода, что требовало перехода из жидкой фазы в газообразную — а также дорогих катализаторов. И все равно процесс шел медленно, а выходная мощность была ограничена. В частности, потому что параллельно образовывался гипохлорит натрия, который широко используется в быту в качестве отбеливателя. Химик Усок Го решил проверить гипотезу и добавил в электролит еще больше отбеливателя, доведя его долю до 5 %.

Теперь реакция изменилась, начался окислительно-восстановительный процесс гипохлорита/хлорида, с непрерывным переключением между ионами хлорида и гипохлорита во время циклов заряда и разряда. Исчез фазовый переход, весь процесс теперь происходит в жидкости и гораздо быстрее. А катализаторы убрали вовсе – и тем самым в разы снизили себестоимость установки. Дополнительный бонус – жидкость сама тяготеет к комнатной температуре, такую батарею не нужно принудительно охлаждать.

Батареи на соляном растворе все еще остаются громоздкими, но это не имеет значения, когда речь заходит о стационарных системах. По сути, нужно просто построить рядом с электростанцией несколько бассейнов, которые смогут запасать излишки энергии, а потом оперативно их отдавать. Идея оказалась настолько привлекательной, что компания Coulomb Technology уже занялась ее коммерциализацией. Предполагается, что такие батареи очень пригодятся для обслуживания многочисленных строящихся ЦОД для ИИ. А еще их можно ставить на крупные морские суда, где нет проблем с доступом к соленой воде.Источник — ORNL

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