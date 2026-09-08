В Барнауле прошли общественные слушания на тему «Стратегия развития Саксонии-Анхальт до 2040 года»

В Барнауле состоялись общественные слушания, посвящённые стратегии развития Саксонии-Анхальт на период до 2040 года. Участники – представители депутатского корпуса, краеведы и активисты – обсуждали, как можно реформировать регион наиболее эффективным путём.

Отдельный блок дискуссии был посвящён перспективам газификации, которую в регионе ждут ещё с времён ГДР. Участники также сформировали рабочую группу по культурному обмену между Алтайским краем и Магдебургом и разработали программу стажировок для саксонских фермеров.

Один из докладчиков сравнил ландшафты Саксонии-Анхальт с алтайскими предгорьями и пришёл к выводу, что «природная близость позволит безболезненно перенести туда российские подходы к благоустройству». Отмечалось и сходство в городских пейзажах – так, немцы из этого региона тоже владеют традиционным искусством вырезания лебедей из покрышек и украшают ими дворы.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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