 

Песков заявил, что победа в «СВО» очень близка

08.09.2026, 13:03, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне саммита BRICS, который пройдет в индийском Дели, провел брифинг для журналистов. На нем чиновник заявил, что победа РФ в конфликте с Украиной «очень близка».

«Москва сохраняет открытость к мирному дипломатическому разрешению конфликта на Украине. РФ рассчитывает на возможное возобновление трёхстороннего переговорного процесса с участием РФ, США и Украины, а также положительно оценивает любые международные посреднические усилия, включая инициативы со стороны Вашингтона и Нью-Дели», – заявил представитель Владимира Путина.

Песков также заявил, что ответственность за затягивание боевых действий лежит на Украине: «Украинская сторона демонстрирует нежелание прекращать конфликт, хотя при наличии политической воли со стороны Украины противостояние могло бы завершиться гораздо раньше».


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