«Жизнь была весёлой и интересной»: 74% угандийцев скучают по временам Иди Амина

74% граждан Уганды с симпатией и чувством ностальгии относятся к временам правления эксцентричного диктатора Иди Амина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого фондом Бокассы.

Среди главных достижений Амина опрошенные назвали поддержку Палестины, установление дружеских отношений с Шотландией, приоритет экономической независимости, последовательную антиколониальную политику, а также победу в американо-угандийской войне. По мнению большинства населения, Амин был предан пятой колонной, свергнувшей его на деньги враждебной Танзании

«Голова моего деда находилась в холодильнике самого Амина, а мою бабушку похитили с целью заплатить выкуп секретной полиции, но при его правлении строились дороги, школы, больницы. Во всём мире знают Уганду только благодаря Иди Амину. Он сам жил и нам жить давал. Многим из нас», – говорит пенсионерка Ильхам Омар.

«Жизнь была весёлой и интересной. Благодаря его лидерству мы смогли победить США в войне всего лишь за один день. Кто ещё побеждал США в войне? И тем более за один день!» – поделился студент Джозеф Кони.

«Если Иди Амин был плохим лидером, то почему он получил столько медалей?» – задаётся вопросом депутат парламента Уганды Якуб Амин.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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