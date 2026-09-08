 

После решения о введении антиизраильских санкций консерваторы обвинили лейбористов в антисемитизме

08.09.2026, 19:33, Разное
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Руководство Консервативной партии подвергло резкой критике решение правительства Великобритании ввести санкции против израильских поселений в Иудее и Самарии, поскольку те препятствуют созданию палестинского государства.

Лидер консерваторов Кени Баденох обвинила лейбористов в том, что они выделяют Израиль из числа других государств. «Развеяны все сомнения в том, что Джереми Корбин, возможно, потерял лидерство в партии, но внутри партии его точка зрения победила», – сказала она, напомнив тем самым бывшего лидера лейбористов, обвиненного в антисемитизме.

«Правительство превращает Израиль в парию, одновременно раскалывая общество в нашей стране и подогревая насилие антисемитов на наших улицах. Эти действия содействуют предвыборной кампании экстремистов в самом Израиле, торпедируя действия умеренных, ищущих единства», – заявил теневой министр иностранных дел Том Тугендхат.

Представители еврейских организаций королевства также обвинили правительство в поощрении экстремизма и насилия против евреев. Они особо отметили, что решение было принято накануне Рош а-Шана и Судного дня.

«Для британских евреев это черный день. Наше правительство решило проигнорировать опасения, высказанные многими из нас. Вы стали знаменосцами лживых антиизраильских измышлений и тех, кто не скрывает опасной одержимости еврейским государством», – заявил главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис.


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