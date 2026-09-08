 

«Нормально низкий» гемоглобин связали с повышенной смертностью в исследовании 502 тысяч человек

08.09.2026, 19:18, Разное
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Гемоглобин — это белок в эритроцитах, переносящий кислород по организму. При анемии у людей снижается число эритроцитов или концентрация гемоглобина. Чаще всего анемию связывают с дефицитом железа. Иногда она возникает при недостатке витамина B12 или фолиевой кислоты.

Ученые из Университета Глазго исследовали связь между концентрацией гемоглобина и долгосрочным риском смерти. Они проанализировали данные 502 188 взрослых из базы британского Биобанка. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Авторы научной работы сравнили уровень гемоглобина участников с пороговыми значениями анемии, установленными ВОЗ. Для женщин и мужчин эти значения различаются. В среднем за участниками наблюдали в течение 13,6 года. Изучали случаи смерти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Команда ученых обнаружила, что связь между уровнем гемоглобина и риском смерти была U-образной. Самый низкий риск смерти оказался у людей при концентрации гемоглобина выше границы анемии на один-три грамма на децилитр.

Ведущий автор исследования Малек Ахмад из Университета Глазго отметил, что риск начинает расти уже при пограничной анемии — еще до того, как уровень гемоглобина упадет ниже границы, установленной ВОЗ.

«Сейчас многие врачи даже не распознают анемию у человека, пока она не станет умеренно тяжелой», — пояснил ученый.

Он надеется, что исследование простимулирует врачей внимательнее относиться к пациентам с легкой или пограничной анемией. При этом результаты не требуют пересмотра действующих норм. Однако они указывают, что важно продолжать изучать погранично низкий уровень гемоглобина.


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