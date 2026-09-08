 

Российского химика Артема Оганова избрали иностранным членом Академии наук Армении

08.09.2026, 18:49, Разное
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Артем Оганов — выдающийся российский химик. Он разработал метод предсказания кристаллических структур, ставший основой программы USPEX, которую используют тысячи исследователей по всему миру.

«Это особая честь — не только как признание научных результатов, но и как жест доверия со стороны научного сообщества страны, связанной с моей семейной историей», — рассказал ученый.

Оганов отметил, что сам он сейчас работает в Москве. Академия избрала его без его участия.

В 2026 году Оганов также получил международную госпремию Китая за научно-техническое сотрудничество, став одним из самых молодых ее лауреатов за всю историю.

Помимо Оганова, иностранным членом Академии наук Армении избирали советского и российского физика армянского происхождения Юрия Оганесяна, в честь которого назван элемент оганесон. Это единственный химический элемент, получивший свое имя в честь живущего сегодня ученого.

Почетным членом Академии наук Армении становился американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян. В 2021 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.


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