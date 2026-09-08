На фоне европейских санкций европейская страна заявила о поддержке Самарии

В день, когда Великобритания объявила о санкциях в отношении Иудеи и Самарии, глава регионального совета Шомрон Йоси Даган встретился в Словении с вице-премьером Йернеем Вртовцем. По итогам встречи Вртовец прикрепил к лацкану значок Самарии и заявил: «Мы выражаем глубокую солидарность. Самария должна находиться под суверенитетом Израиля».

Эта встреча состоялась спустя две недели после того, как премьер-министр Словении Янез Янша впервые применил право вето и заблокировал решение Европейского союза, а также в день объявления Великобританией санкций в отношении Иудеи и Самарии.

В ходе переговоров стороны обсудили стратегическое значение Иудеи и Самарии для безопасности государства Израиль и западного мира в целом. Даган представил вице-премьеру карты, наглядно демонстрирующие стратегическую важность региона, и лично поблагодарил его за решительную позицию правительства Словении, которое заблокировало попытку европейских стран ввести санкции против еврейских поселений.

Пресс-служба регионального совета Шомрон отмечает, что Йоси Даган поддерживает тесные контакты с премьер-министром Словении Янезом Яншей, который является давним другом Самарии еще со времен, предшествовавших его избранию на пост главы правительства. На протяжении многих лет Даган неоднократно встречался и беседовал с Яншей, добиваясь укрепления поддержки еврейских поселений на европейской и международной аренах.

Нынешняя встреча проходит также на фоне публичных разногласий в высшем руководстве Словении. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар выступила с критикой политики правительства в отношении Израиля и, в частности, оспорила позицию премьер-министра на фоне его поддержки Иудеи и Самарии.

Йоси Даган заявил на встрече: «Я хочу поблагодарить правительство Словении, премьер-министра Янеза Яншу и вице-премьера за смелое и справедливое решение воспользоваться правом вето в Европейском союзе и остановить попытку введения санкций против Иудеи и Самарии. Иудея и Самария – это оборонительный щит Израиля и территория, имеющая стратегическое значение для безопасности всего западного мира. Израиль находится на передовой и защищает Европу».

Вице-премьер Словении, министр транспорта и энергетики Йерней Вртовец заявил: «Словения и Израиль дружественные государства, и при нашем новом консервативном правительстве нам необходимо вывести эти отношения на новый уровень. Мы разделяем общие ценности и должны защищать их. Я уверен, что вместе нам это удастся. Что касается вашей деятельности в Самарии, мы выражаем глубокую солидарность с вашей страной. Кроме того, в ближайшее время, возможно уже в декабре, делегация партии NSI, а также представители нашего министерства посетят Израиль и, в частности, Самарию. Я уверен, что мы продолжим развивать наши отношения в том же позитивном духе. Мы выражаем глубокую солидарность с Самарией и хотим заявить, что поддерживаем распространение израильского суверенитета на Самарию».

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