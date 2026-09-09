Юрий Лоза отказался озвучивать протагониста GTA VI

Музыкант, композитор, певец, геодезист, астроном и самопризнанный специалист широкого профиля, автор исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза рассказал, как попросил американскую студию видеоигр Rockstar Games прекратить присылать ему предложения об озвучке главного героя видеоигры GTA VI и использовании его музыки в новой части легендарной серии.

Как заявил композитор-амбидекстр, на протяжении нескольких лет он получал щедрые предложения от Rockstar Games. Композитору предлагали многомиллионные контракты за использование песни «Плот» в качестве главного саундтрека GTA VI, однако он отверг предложения из-за недостаточной художественной ценности и интеллектуальной полноты такого творчества, как видеоигры. Агрессивный хантинг со стороны Rockstar прекратился только лишь тогда, когда Лоза отправил письмо братьям Хаузерам с личной просьбой «перестать пытаться вмешивать его в эти ваши игрульки для детей и идиотов».

Сейчас разработчики пытаются оправиться от удара, компенсировав потерю композитора добавлением музыки от исполнителей мирового уровня, таких как Аркадий Укупник и Олег Газманов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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