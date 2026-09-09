Гигантский айсберг врезался в остров у берегов Гренландии и уцелел вопреки всем расчетам ученых

Первым откол обнаружил Адам Гарбо (Adam Garbo) из Оттавского университета (Канада) по снимкам европейского спутника Sentinel-1. Образовавшийся «ледяной остров» стал крупнейшим фрагментом ледника с 2012 года, когда откололся массив в 130 квадратных километров.

Ученые ожидали разрыва по другой гигантской трещине, однако массив отделился по меньшему разлому. На леднике сохранились еще две трещины, которые в будущем, предположительно, сформируют айсберги площадью 94 и 84 квадратных километра.

После отделения плоский айсберг толщиной менее 150 метров начала уносить вода. Он дрейфовал по фьорду в сторону пролива Нареса со средней скоростью около трех километров в сутки. При выходе из фьорда массив столкнулся с небольшим скалистым островом Джо. Этот остров расположен прямо на выходе из фьорда и регулярно принимает на себя удары дрейфующих льдин.

Столкновения такой силы обычно становятся началом полного разрушения айсбергов. Например, в 2010 году похожий «ледяной остров» Петермана при ударе об этот же остров мгновенно раскололся на две огромные части.

Айсберги ледника Петермана имеют специфическое строение и относятся к типу «ледяных островов» — плоских ледяных массивов с ровной верхней поверхностью. Они значительно отличаются от высоких и компактных айсбергов южных гренландских ледников, которые отламываются от вертикальных ледяных стен.

В Антарктике откололся крупнейший айсберг в истории наблюдений По площади огромный блок льда более чем вдвое превосходит территорию Москвы. naked-science.ru

По наблюдениям гляциологов, ледяной язык Петермана образует относительно тонкие плавучие плиты толщиной менее 150 метров, что делает их более уязвимыми к разрушению при столкновениях со скалами. Образование подобных гигантов на севере Гренландии фиксируют редко, но каждый раз они существенно меняют региональную обстановку.

Специалисты продолжают отслеживать движение «ледяного острова» из космоса. По мере продвижения морские течения, ветры, приливы и таяние постепенно разрушат айсберг на мелкие части. До тех пор сам «остров» и его плавающие обломки будут представлять серьезную угрозу для судоходства, научных экспедиций и морской инфраструктуры в арктических водах, а выливаемая при таянии пресная вода станет локально менять соленость океана.

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