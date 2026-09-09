Джо Байден опубликовал сообщение о состоянии своего здоровья

Бывший президент США Джо Байден сообщил о состоянии своего здоровья в связи с месяцем осведомленности о раке простаты.

По его словам, к моменту постановки диагноза весной 2025 года рак уже распространился на кости, однако курс лучевой терапии, пройденный осенью, «сработал так, как предполагалось».

Байден отметил, что продолжает заниматься привычными делами, в том числе завершает работу над мемуарами.

83-летний бывший президент поблагодарил врачей и медперсонал, которые помогли взять заболевание под контроль и продолжают наблюдать за его состоянием. Он также призвал мужчин обсуждать с врачами необходимость обследования на рак простаты и не откладывать диагностику.

«Не откладывайте. Задавайте сложные вопросы. Сделайте это ради себя и ради людей, которые вас любят», – написал Байден в X.

В мае 2025 года его офис сообщил, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro