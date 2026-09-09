 

Обновленный УАЗ «Патриот X» до официального старта продаж появился в Москве

09.09.2026, 8:30, Разное
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В Москве до официального старта продаж были замечены первые образцы внедорожников УАЗ обновленной модели «Патриот Х». Как уточнил производитель, в столицу автомобили прибыли для завершения процедуры сертификации, которая подходит к завершению. Ожидается, что модернизированный «Патриот Х» поступит в продажу осенью этого года.

Изображение: AutoNews

«Патриот Х» оснастили дизельным мотором объемом 2,0 литра, работающим в связке с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Также косметические изменения коснулись светодиодной оптики и радиаторной решетки. Рулевое колесо заменено на более эргономичный вариант, на панели добавили порты для мобильной техники, а за управление раздаточной коробкой теперь отвечает круговой селектор.

К сожалению, на сегодняшний день пресс-служба Ульяновского автозавода еще не огласила ни комплектации обновленного «Патриота Х», ни розничные цены на эту модель.


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