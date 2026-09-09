По инициативе рабочих «Уралвагонзавода» в России запретили падел

Министерство юстиции полностью удовлетворило ходатайство трудового коллектива «Уралвагонзавода» о запрете падела на территории Российской Федерации и внесло эту разновидность тенниса в список нежелательных спортивных игр.

«Установлено, что указанная игра не соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям и представляет угрозу для здоровья граждан. Теперь за игру в падел гражданам грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 1000 часов», – говорится в пресс-релизе Минюста.

Глава профсоюза «Уралвагонзавода» Матвей Иванов поблагодарил федеральные власти за оперативное рассмотрение просьбы рабочих и призвал граждан активнее бороться с «русофобскими видами спорта».

«Супостаты на коллективном Западе хотят уничтожить нашу прекрасную страну, в том числе уничтожив нашу культуру и спорт. У нас есть лапта, городки и много других традиционных игр. А падальщикам и прочей срамоте не место на нашей святой земле», – сказал Иванов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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