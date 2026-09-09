Глава МИД ФРГ выступил за передачу Киеву данных об украинских военнообязанных — «Им пора вернуться»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказался за передачу властям Украины данных о находящихся в ФРГ украинских гражданах призывного возраста. Он подчеркнул, что о депортации речи не идет.

В интервью изданию Bild политик, представляющий ХДС, сообщил, что у властей уже есть данные о регистрации и статусе украинцев, о получаемых ими пособиях. На основании этих данных правительство Украины сможет направить своим гражданам в ФРГ повестки. Министр высказался за возвращение военнообязанных, но без принуждения.

Он также выразил недовольство тем, что украинские власти размещают на германских оборонных предприятиях мало заказов. Министр напомнил, что Германия – самый большой донор Украины, и потому имеет полное право заботиться и о своих интересах.

Заявление главы МИД последовало после победы праворадикальной «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Ангальт. AfD выступает за сближение с Россией и прекращение помощи Украине, предлагая использовать эти средства для нужд немцев.

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