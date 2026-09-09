Инициатор введения санкций против поселений Милибэнд — «Я гордый еврей»

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд выступил в эфире BBC с комментарием в связи с инициированным им введением санкций против израильских поселений в Иудее и Самарии. Согласно британской позиции, поселения препятствуют реализации принципа двух государств.

«Я гордый еврей, которого очень беспокоит угроза антисемитизма. И каждый, кто возлагает на британских евреев ответственность за действия израильского правительства, – антисемит. И мы будем называть вещи своими именами», – заявил он. При этом политик выразил уверенность, что решение правительства не несет опасности для британских евреев.

Министр заявил, что Великобритания заинтересована в процветании отношений с Израилем, но только в его законных границах. Он отверг утверждения, что санкции подтолкнут правительство Биньямина Нетаниягу к расширению действий на территориях, еще более отдалит перспективу создания палестинского государства.

Он выразил сожаление жестким ответом Израиля. «Но мы должны были действовать, пока не поздно. Британцы возмущены страданиями палестинцев, которых, при попустительстве правительства, преследуют израильские террористы. Нельзя было делать вид, что ничего не происходит», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что представители еврейских организаций королевства также обвинили правительство в поощрении экстремизма и насилия против евреев. Они особо отметили, что решение было принято накануне Рош а-Шана и Судного дня.

«Для британских евреев это черный день. Наше правительство решило проигнорировать опасения, высказанные многими из нас. Вы стали знаменосцами лживых антиизраильских измышлений и тех, кто не скрывает опасной одержимости еврейским государством», – заявил главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис.

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