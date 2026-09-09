 

В Ижевске кандидат в депутаты пообещал лично найти и спросить по понятиям всех жителей, которые за него не проголосуют

09.09.2026, 13:15, Разное
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В Ижевске разгорается скандал вокруг предвыборного заявления кандидата в депутаты городской думы Анатолия Гладких. На встрече с избирателями он пообещал, что после оглашения итогов голосования лично обойдёт тех, кто не поставил за него галочку, и «спросит по понятиям». Уточнять, что именно означает эта формулировка, кандидат не стал.

Юристы уже предупреждают: формально угрозой это назвать сложно, поскольку «спросить по понятиям» – не наказуемое деяние, а скорее жанр диалога. Избирком, впрочем, направил кандидату рекомендацию воздержаться от излишне адресных формулировок.

Сам Гладких заявил, что не имел в виду ничего криминального, а лишь хотел донести, что «депутат должен знать своё население в лицо, особенно тех, кто по каким-то причинам пока не оценил предложенную программу». В его штабе пояснили: в случае избрания будут составлены списки неголосовавших, но использоваться они будут «исключительно в целях разъяснительной работы с выездом на дом».

«Я человек прямой, – объяснил кандидат. – Если ты живёшь в моём округе и не идёшь на выборы или ставишь галочку наобум – у меня к тебе есть вопросы. Я не депутат из телевизора, не лох и не петушара. Надо уметь отвечать не только за базар, но и за закорючку в день голосования». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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