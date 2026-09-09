 

Китайские ученые выявили новую болезнь, передающуюся с укусами клещей

09.09.2026, 16:00, Разное
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Ученые из Пекинской государственной лаборатории патогенов и биозащиты выявили новый вирус, передающийся людям с укусами клещей. Речь об азиатском длиннорогом клеще Haemaphysalis longicornis, уже известном как переносчик опасных инфекций. Открытие стало результатом скрининга более чем 3000 пациентов с симптомами, характерными для бандавируса Даби. У 10,4 % обследованных тест оказался отрицательным, что заставило исследователей копнуть глубже. Так был обнаружен другой патоген — ALTNV, что расшифровывается как найровирус длиннорогого азиатского клеща.

Новый вирус вызывает состояние, похожее на грипп А: жар, усталость и желудочно-кишечные расстройства. Исследователи подчеркивают, что ALTNV — недавно выявленный ортонайровирус, провоцирующий лихорадочное заболевание. Особую тревогу вызывает совместное заражение с вирусом денге, которое, судя по наблюдениям, утяжеляет течение болезни. Сосуществование двух патогенов при общем переносчике требует более точной дифференциальной диагностики.

Исследователи проанализировали известные случаи коинфекции. У тридцати восьми пациентов одновременно обнаружили ALTNV и вирус денге. У этих больных значительно сильнее страдали дыхательная система и почки, семь человек в итоге скончались.

Азиатский длиннорогий клещ распространен по всему Китаю, но встреча с ним возможна и в других странах. Специфического лечения нет ни от бандавируса Даби, ни от денге, а ALTNV — не мутация известного возбудителя, а самостоятельный вирус. Путешественникам стоит проявлять осторожность: любые гриппоподобные симптомы после укуса клеща — повод обратиться за помощью. Своевременное обращение к врачам может оказаться решающим.Источник &#8212 University of Minnesota


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