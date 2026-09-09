Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

С увеличением количества пусков и спутников на орбите проблема космического мусора становится все острее. Отработавшие ступени ракет, неработающие аппараты, части разрушившихся конструкций — все это создает потенциальные риски как для новой техники, так и людей, которые работают в космосе.

На низкой околоземной орбите космический мусор сталкивается с другими объектами на гиперскоростях — средняя скорость таких столкновений составляет примерно 10 километров в секунду, а в некоторых случаях достигает 15 километров в секунду.

Для защиты от столкновений на сверхвысоких скоростях используют щиты Уиппла и более сложные многослойные системы. Их принцип основан не на том, чтобы просто выдержать прямой удар. Внешний защитный слой разрушает летящую частицу, а при особенно высокой скорости может также расплавить или испарить ее.

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Образовавшееся облако фрагментов распространяется по большей площади и за счет изменения распределения энергии и импульса наносит основной стенке аппарата гораздо меньший ущерб. Такие системы эффективны, но увеличивают массу, а дополнительная масса повышает требования к ракете-носителю и поднимает стоимость пуска. Поэтому инженеры ищут способы сделать защиту как можно легче.

Решения часто подсказывает природа. На этот раз инженеры обратили внимание на куриное яйцо.

Яичная скорлупа кажется хрупкой — при точечном ударе она легко трескается. Но благодаря изогнутой форме тонкая оболочка способна эффективно сопротивляться равномерно распределенной нагрузке: геометрия помогает скорлупе перераспределять внешнее давление по всей поверхности, делая ее прочной на сжатие. Прочность куриного яйца зависит не только от формы, но еще от толщины и структуры скорлупы, а также от направления механического воздействия.

Именно яичная скорлупа заинтересовала китайскую команду инженеров под руководством Вана Юйсиня (Yuxin Wang) из Даляньского технологического университета. Они создали 3D-печатные полые алюминиевые конструкции, повторяющие форму скорлупы, и заполнили их водой. Получившиеся ячеистые структуры затем разместили между алюминиевыми пластинами и испытали на сопротивление гиперскоростным ударам.

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Конструкция работает за счет последовательной деформации. При ударе нагрузка сначала воздействует на ближайшую оболочку, затем распространяется на соседние элементы. Они деформируются последовательно, поэтому воздействие распределяется по большей площади, а энергия удара рассеивается по всей структуре.

Дополнительную роль играет вода внутри алюминиевых оболочек. При сильном ударе она начинает перемещаться внутри полости, дополнительно рассеивает энергию и ослабляет распространение ударной волны.

Инженеры также проверили, как расположение яйцевидных элементов влияет на защитные свойства конструкции, и установили, что лучше всего они работают в вертикальном положении, когда узкий конец оболочки обращен к верхней пластине. В оптимальной конфигурации водонаполненная яйцевидная структура позволила снизить скорость ударяющего тела примерно на 65 процентов. Для одной только алюминиевой пластины этот показатель составил 51 процент.

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Впрочем, до реального использования такой системы в космосе еще далеко: исследователям предстоит проверить, как водонаполненная конструкция будет работать в условиях космического вакуума и больших перепадов температуры.

Научная работа опубликована в издании Journal of Applied Physics.

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