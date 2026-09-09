Московский суд заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь» и гендиректора канала

Пресненский суд Москвы заочно арестовал председателя совета директоров и основателя телеканала «Дождь» Наталью Синдееву и действующего гендиректора канала Марка Тена, об этом сообщило РИА Новости.

Пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что Синдеева и Тен должны быть арестованы на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.

В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ».

В октябре 2022 года Минюст РФ включил Синдееву в реестр иностранных агентов.

Генпрокуратура в июле 2023 года признала нежелательной деятельность в РФ созданной главредом «Дождя» Натальей Синдеевой структур SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды).

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