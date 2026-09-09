Трамп — «война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в США»

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в США.

Это заявление президент сделал в беседе с журналистами перед вылетом в Даллас, где проходит съезд Республиканской партии, посвященный промежуточным выборам. Об этом сообщают Reuters.

«Я думаю, война закончится сразу после промежуточных выборов, потому что они больше не могут держаться. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы», – заявил Трамп, говоря об Иране.

Президент также заявил, что после выборов и окончания войны, по его ожиданиям, снизятся цены на нефть. В среду стоимость нефти Brent вновь превысила 100 долларов за баррель на фоне нового обострения между США и Ираном.

Трамп при этом не исключил возможности переговоров с Тегераном, однако дал понять, что сейчас Вашингтон к ним не стремится.

Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября 2026 года. На них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и часть состава Сената.

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