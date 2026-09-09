 

Гидеон Саар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении

09.09.2026, 18:03, Разное
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Министр иностранных дел Гидеон Саар торжественно открыл первое в истории постоянное посольство Израиля в Словении. За последние полтора года Израиль открыл уже пять новых посольств в разных странах.

О решении открыть посольство в Любляне Саар объявил после прихода к власти правительства Янеза Янши, известного дружественной позицией по отношению к Израилю.

Пресс-служба Саара отмечает, что предыдущее правительство Словении занимало в отношении Израиля враждебную позицию. В частности, были отменены рейсы авиакомпании Israir в Любляну, премьер-министр Биньямин Нетаниягу был объявлен персоной нон грата, а соглашения с Израилем в сфере вооружений были приостановлены. Нынешнее правительство, приведенное к присяге в июне этого года, отменило все эти ограничения.

«Мы открываем посольство за два дня до Рош а-Шана. Это символ новых начинаний и новых надежд», – заявил Саар на церемонии открытия посольства.

Глава МИД Словении Тоне Кайзер сообщил, что стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики, спорта, образования и студенческих стипендий.

Вместе с министром иностранных дел в Словению прибыла деловая делегация, в состав которой вошли представители ведущих израильских компаний и экономических организаций. В рамках визита также проходит израильско-словенский бизнес-форум с участием министров иностранных дел двух стран.


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