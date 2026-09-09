 

Канцлер Германии отложил разговор с Трампом после того, как тот приветствовал победу AfD

09.09.2026, 17:33, Разное
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Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированный на среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

Издание Tagesschau пишет, что разговор должен был быть посвящен 25-й годовщине терактов 11 сентября.

В Берлине заявили, что перенос разговора не был связан с графиком канцлера, однако его причину не назвали. Представитель правительства не стал отвечать на вопрос, связано ли решение с недавними высказываниями Трампа о крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

Несколькими часами ранее Трамп приветствовал победу AfD на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. В Truth Social он заявил, что у партии был «действительно отличный вечер» и связал ее успех с недовольством миграционной политикой Германии.

Представитель Мерца после этого подчеркнул, что комментарии иностранных лидеров по поводу внутренней политики и выборов в Германии считаются в Берлине неприемлемыми.


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