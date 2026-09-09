Языковой омбудсмен Украины возмущена — в ходе перестрелки между ГУР и СБУ стороны общались по-русски

Языковой омбудсмен Елена Ивановская обратилась в Службу безопасности Украины и Главное управление разведки украинского министерства обороны с требованием объяснить, почему во время перестрелки 2 сентября между сотрудниками СБУ и ГУР бойцы общались по-русски.

«С целью выяснения обстоятельств и принятия решения о подобающих мерах, я обратилась с ГУР и СБУ с просьбой объяснить действия их сотрудников, которые в ходе инцидента, происшедшего на улице Шумского в Киеве, использовали негосударственный язык во время выполнения официальных обязанностей, а также сообщить, кто они», – сообщила чиновница.

Ивановская, заявление которой цитируют «Украинские новости», добавила, что на основе полученной информации и изучения материалов, она примет решение о принятии требуемых законом мер.

В публикации отмечается, что у защитницы украинского языка не вызвала нареканий опубликованная НАБУ запись, сделанная в ходе расследования коррупции в высших эшелонах власти. На ней собеседники общаются по-русски, используя и матерные выражения.

Как сообщалось ранее на Newsru.co.il, утром 2 сентября СБУ и ГУР объявили о предотвращении теракта, который, по их утверждению, ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного движения, приехавшего в Украину в связи с Днем независимости. Имя предполагаемой цели официально не называлось.

Ночью и утром 2 сентября конфликт перешел в вооруженное противостояние. Сотрудники СБУ проводили обыск в доме на улице Шумского в Днепровском районе Киева в рамках расследования дела о предполагаемом теракте ФСБ. По версии СБУ, группа вооруженных людей попыталась воспрепятствовать следственным действиям, заблокировала автомобилями выезд и напала на оперативников.

На место был вызван спецназ СБУ «Альфа», который применил оружие. Несколько участников сопротивления были задержаны. СБУ заявила, что они являются военнослужащими одного из подразделений Сил обороны Украины. В ходе столкновения получили ранения три человека.

Офис генерального прокурора Украины начал досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователи устанавливают роль каждого участника и решают вопрос об окончательной юридической квалификации произошедшего. Отдельно обстоятельствами конфликта занимается Государственное бюро расследований.

Руководитель офиса президента Украины и бывший глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что расследование должно быть «тщательным и беспристрастным». При этом он подчеркнул, что никто не имеет права «безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы».

Вечером 2 сентября резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал произошедшее «абсолютно позорным» и заявил, что «стрелять здесь, в Украине, можно только в оккупантов для защиты нашего государства». Президент сообщил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко и потребовал пошагово проверить свидетельства и заявления всех участников.

По словам Зеленского, по итогам расследования должна наступить ответственность, включая кадровые решения, а СБУ и ГУР должны провести собственные внутренние расследования. Утром 3 сентября Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

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