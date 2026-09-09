МАГАТЭ передало иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду принял резолюцию о передаче вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Это произошло впервые за 20 лет.

Резолюцию, предложенную США, Великобританией, Францией и Германией, поддержали 23 из 35 членов Совета управляющих. Против проголосовали Россия, Китай и Нигер, восемь стран воздержались.

Решение связано с выводами МАГАТЭ о том, что Иран не выполняет обязательства в рамках соглашения о гарантиях. В частности, агентство указывает на отсутствие доступа инспекторов к ряду ядерных объектов и невозможность проверить запасы обогащенного урана.

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