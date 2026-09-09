 

МАГАТЭ передало иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН

09.09.2026, 19:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду принял резолюцию о передаче вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Это произошло впервые за 20 лет.

Резолюцию, предложенную США, Великобританией, Францией и Германией, поддержали 23 из 35 членов Совета управляющих. Против проголосовали Россия, Китай и Нигер, восемь стран воздержались.

Решение связано с выводами МАГАТЭ о том, что Иран не выполняет обязательства в рамках соглашения о гарантиях. В частности, агентство указывает на отсутствие доступа инспекторов к ряду ядерных объектов и невозможность проверить запасы обогащенного урана.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.09 / Московский суд заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь» и гендиректора канала

09.09 / Кая Каллас призвала Японию расширить санкции против России в ответ на ядерные бомбардировки 1945 года

09.09 / Гидеон Саар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении

09.09 / Канцлер Германии отложил разговор с Трампом после того, как тот приветствовал победу AfD

09.09 / Первая межзвездная миссия намерена достичь Альфы Центавра через 80 000 лет

09.09 / Мерц: россияне в ФРГ должны «искупить свою вину перед Европой» и на выборах в ГД проголосовать за либерал-демократов

09.09 / Китайские ученые выявили новую болезнь, передающуюся с укусами клещей

09.09 / Подсказки ИИ превратили восхождение на гору в смертельно опасный квест

09.09 / Для защиты космических аппаратов предложили использовать алюминиевые «яйца»

09.09 / Президент Сербии назначил досрочные выборы и распустил парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике