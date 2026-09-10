Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

Власти Алжира приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Как пишет алжирское гостелерадио, все попытки сохранить двусторонние связи окончились неудачей.

Еще в 2025 году президент Абдельмаджид Теббун заявил, что отношения между Алжиром и арабскими государствами теплые, за исключением одной страны, которая постоянно вмешивается в алжирские внутренние дела с целью дестабилизации. Все поняли, что он говорит об ОАЭ.

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