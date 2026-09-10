Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1660-й день войны

Минобороны РФ 10 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделениями группировки войск «Север» в Харьковской области в результате активных действий по расширению зоны контроля на внешнем кольце окружения взят под контроль населенный пункт Зарубинка Харьковской области. Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри «котла» в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово Харьковской области. Все попытки прорыва из окружения пресечены. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса. В ходе решительных штурмовых действий подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Гоптовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Шевченково, Новоалександровка и Аннополье Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Эсмань, Семеновка и Дорошовка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Высшее Соленое, Червоный Оскол, Осиново Харьковской области, Крымки, Рубцы И Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, 1 американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Краматорск, Беленькое, Клиновое, Шабельковка, Николаевка, Красный Молочар и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Буцефал», 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 1 боевую машину реактивной системы залпового огня. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Святогоровка, Белозерское, Нововодяное, Доброполье и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 1 орудие полевой артиллерии и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Подгавриловка Днепропетровской области, Васильковое, Васиновка, Омельник и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 360 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 6 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Кушугум и Григоровка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих и 14 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая крылатая ракета большой дальности «Нептун» и 1 030 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 232319 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30879 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36415 орудий полевой артиллерии и минометов, 71521 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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