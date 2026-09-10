Уже два элитных лицея Москвы и Подмосковья перешли на русский как основной язык обучения

Уже второй элитный лицей в Московской области в новом учебном году сделал русский основным языком обучения. Такое решение приняло руководство «Рэйнбоу Хай Скул» в посёлке Николино на Ильинском шоссе, а до этого на русский язык в экспериментальном порядке перешёл лицей «Дрим Ривьера Академикс Скул» в Барвихе, где учатся в том числе дети депутатов Госдумы, членов Совфеда, министров и глав департаментов в правительстве.

Элитные гимназии пользовались законом, согласно которому можно использовать иностранный язык в качестве основного, если как минимум 75% учеников имеют зарубежные гражданства. Русский язык при этом приобретает статус иностранного, но остаётся обязательным предметом: закон лишь позволяет сократить его преподавание до 2 часов в неделю. Изначально закон принимался, чтобы Россия смогла выполнить обязательства перед другими странами СНГ: например, благодаря ему, в Москве функционируют три школы с таджикским языком преподавания и одна – с киргизским. Однако возможностью воспользовались и ряд престижных школ: так, в вышеупомянутых лицеях в Николино и Барвихе основным языком преподавания был английский, а в Жуковке до сих пор функционирует лицей, где основные языки – французский и немецкий (в зависимости от класса).

Как утверждает источник газеты «Коммерсант», изменения произошли на фоне санкций – ученики хотя и обладают британским, американским и другими иностранными паспортами, но вынуждены всё больше времени пребывать в России вместе со своими высокопоставленными родителями.

«Сейчас наблюдается негативная тенденция в международных взаимоотношениях и заграничные перспективы многих учащихся в долгосрочной перспективе могут или целиком обнулиться, или стать малопривлекательными […] и в конечном итоге родителям придётся выбрать для детей дальнейшую карьеру в России. На этом фоне знание русского языка может стать даже важнее, чем владение английским или французским, как бы это парадоксально ни звучало ещё несколько лет назад», – рассказал собеседник издания в руководстве одного из лицеев.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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