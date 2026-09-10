Жители Умани проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к Израилю

В Уманском районе Черкасской области Украины 9 сентября состоялся референдум о статусе и государственной принадлежности региона. Жителям было предложено три варианта: остаться в составе бывшей советской республики, провозгласить образование независимого государства или стать новым округом Израиля.

Первые два пункта поддержали менее 5% принявших участие в волеизъявлении, тогда как за последний отдали свои голоса 94,5 % уманчан.

«Израиль – страна с прекрасной медициной, социальными гарантиями и Андреем Макаревичем. Именно поэтому практически все жители нашего города, где покоится великий Нахман из Брацлава, проголосовали за вхождение в состав еврейского государства», – сказал активист движения «В родную гавань» Иосиф Гольдштейн.

Кнессет принял решение удовлетворить просьбу новых властей Уманского района и включил регион в состав Израиля на правах заморской территории. В ближайшее время в Умань будут введены части ЦАХАЛ, а его жители смогут получить израильский паспорт в упрощённом порядке.

Госдеп США назвал проведение референдума «печальным фактом», но призвал Владимира Зеленского признать его результаты.

«Жители Умани имеют полное право решать свою судьбу. Если господин Зеленский не согласится с результатами голосования, то против него и членов его команды будут незамедлительно введены санкции», – заявил источник в Госдепе.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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