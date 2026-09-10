 

ФСБ заявила о предотвращении покушения на британского посла, которое готовила Украина

10.09.2026, 9:03, Разное
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ФСБ РФ утверждает, что ей удалось предотвратить теракты, направленные против сотрудников британского посольства в Москве. Задержан сотрудник охраны дипломатической миссии, который, согласно ФСБ, собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины житель Российской Федерации, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве», – сообщила пресс-служба ведомства.

«СБУ планировала использовать эти сведения в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении для втягивания Великобритании в непосредственный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники, усиления санкционного давления на Россию», – утверждают российские спецслужбы.

Возбуждено дело по обвинению в государственной измене. Задержанный, имя которого не называется, дал признательные показания. Он сообщил, что действовал по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий».


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