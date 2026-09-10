 

Орловские ученые предложили способ управлять кровоснабжением мозга лазером

10.09.2026, 8:30, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Специалистами Орловского госуниверситета предложен перспективный метод дистанционного точечного регулирования кровоснабжения определенных участков человеческого мозга с помощью лазера, что может позволить более эффективно проводить терапию сосудистых нарушений.

В ходе исследований ученые определили, что прицельно направленный на определенную зону мозга лазерный луч обеспечивает расслабление кровеносных сосудов и усиление притока крови в требуемой точке, не повреждая рядом расположенные ткани. Это может помочь бороться с различными сосудистыми нарушениями, включая ишемию.

Как уточняется, под направленным лазерным лучом в тканях активируется синглетный кислород, представляющий собой особую форму активного кислорода, считавшуюся агентом, наносящим повреждения клеткам. Однако полученные в ходе экспериментов данные показали, что его нетоксичная доза работает в качестве своеобразного триггера и регулирует тонус мозговых сосудов.

Исследователи из Орла полагают, что собранные данные можно использовать как базу для разработки новых способов целенаправленного регулирования кровотока в мозге — в частности, при лечении ишемии и иных сосудистых патологий.


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