Опрос еврейских избирателей США — Нетаниягу лучше, чем Трамп и Вэнс

Опрос, проведенный The Jewish Voters Resource Center, свидетельствует, что 67% еврейских избирателей намерены проголосовать за демократов на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся через два месяца.

В опросе участвовали 800 респондентов. Когда их попросили назвать самые важные для них вопросы, на первом месте оказалась дороговизна жизни, на втором – будущее американской демократии, на третьем – антисемитизм. Израиль оказался для них только пятым.

Таким образом, опрошенные признали усиление антисемитских и антизраильских голосов в Демократической партии, однако считают первые две опасности, связанные с деятельностью администрации Дональда Трампа, более значительными при принятии решения, за кого голосовать.

Добавим, что антиеврейским и антиизраильским опрошенные считают и вице-президента Джей Ди Вэнса, которого называют наиболее вероятным преемником Трампа. Его деятельностью недовольны 82% респондентов, деятельностью Трампа – 75%. Примечательно, что недовольство деятельностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу ниже и составляет 67%.

Как отмечает Jewish Telegraphic Agency, опрос свидетельствует: республиканцам не удается воспользоваться процессами, происходящими в Демократической партии, и разрушить ее союз с евреями, существующий со времен Франклина Делано Рузвельта. Более двух третей американских евреев продолжают голосовать за демократов.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro