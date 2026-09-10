 

ВСУ — ночью сбиты 128 из 149 БПЛА. МО РФ — перехвачены 448 БПЛА

10.09.2026, 7:33, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 149 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 128 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях, а также падения фрагментов в 9 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Хмельницкой области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Крыма, Краснодарского края, и над акваториями Каспийского и Черного морей. В частности, был атакован Махачкалинский морской торговый порт. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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