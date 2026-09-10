 

Пожар на пассажирском пароме на Филиппинах — есть жертвы, множество пропавших без вести

10.09.2026, 4:33, Разное
  Поддержать в Patreon

На Филиппинах по меньшей мере пять человек погибли и 87 числятся пропавшими без вести в результате пожара на пассажирском пароме M/V June Aster у берегов провинции Палаван. Об этом сообщила Береговая охрана страны.

Пожар начался вечером 9 сентября примерно в 2,2 км от берега в районе Корона – популярного туристического и дайвинг-центра. На борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

Спасены 42 человека – 38 пассажиров и четыре члена экипажа. Поисково-спасательная операция продолжается, и в Береговой охране предупреждают, что данные о числе пропавших могут измениться, отмечает AP.

Паром вышел из Манилы и направлялся к острову Бусуанга. Причина возгорания устанавливается.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

09.09 / Премьер Норвегии — самолет Зеленского едва не был сбит дроном при вылете из Молдовы

09.09 / OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

09.09 / Трамп — «война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в США»

09.09 / Языковой омбудсмен Украины возмущена — в ходе перестрелки между ГУР и СБУ стороны общались по-русски

09.09 / МАГАТЭ передало иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН

09.09 / Московский суд заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь» и гендиректора канала

09.09 / Кая Каллас призвала Японию расширить санкции против России в ответ на ядерные бомбардировки 1945 года

09.09 / Гидеон Саар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении

09.09 / Канцлер Германии отложил разговор с Трампом после того, как тот приветствовал победу AfD

09.09 / Первая межзвездная миссия намерена достичь Альфы Центавра через 80 000 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике