Пожар на пассажирском пароме на Филиппинах — есть жертвы, множество пропавших без вести

На Филиппинах по меньшей мере пять человек погибли и 87 числятся пропавшими без вести в результате пожара на пассажирском пароме M/V June Aster у берегов провинции Палаван. Об этом сообщила Береговая охрана страны.

Пожар начался вечером 9 сентября примерно в 2,2 км от берега в районе Корона – популярного туристического и дайвинг-центра. На борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа.

Спасены 42 человека – 38 пассажиров и четыре члена экипажа. Поисково-спасательная операция продолжается, и в Береговой охране предупреждают, что данные о числе пропавших могут измениться, отмечает AP.

Паром вышел из Манилы и направлялся к острову Бусуанга. Причина возгорания устанавливается.

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