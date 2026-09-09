 

Кая Каллас призвала Японию расширить санкции против России в ответ на ядерные бомбардировки 1945 года

09.09.2026, 18:15, Разное
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Япония должна расширить санкции против России в связи с тем, что последняя «спровоцировала» атомные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы в 1945 году – об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас написала об этом в соцсети X, процитировав публикацию японского профессора Тэцуо Аримы. Последний утверждал, что Советский Союз начал претендовать на влияние по итогам Второй мировой войны и таким образом вынудил американцев уничтожить два города в Японии для демонстрации своей силы.

«Это и другие преступления, которые остались без ответа: вторжение СССР в Эстонию, Литву и Латвию (1944), Польшу (1944), незаконный переворот в Румынии (1944), войска в Германии (1944-1945), Китае (1945). Мало об этом помнить, нужны санкции сейчас», – заявила глава дипломатии ЕС.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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