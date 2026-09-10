Трамп пообещал $5000 каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе, пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по 5000 долларов, если республиканцы на промежуточных выборах в ноябре сохранят контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом.

«Если республиканцы победят на выборах в Палату представителей и Сенат благодаря нашей огромной экономической силе и успеху, я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов дивиденд в размере 5000 долларов», – заявил Трамп. Он сравнил предполагаемую выплату с распределением прибыли успешной компанией между акционерами. Президент добавил, что деньги должны будут быть потрачены в США. Каким образом будет финансироваться эта программа и потребуется ли для нее одобрение Конгресса, Трамп не уточнил.

Говоря о войне с Ираном, Трамп заявил, что намерен переименовать Ормузский пролив в «пролив Трампа». «Мы назовем его проливом Трампа, и я уверен, что иранское руководство будет от этого в восторге», – заявил президент. По его словам, Иран раньше был «хулиганом Ближнего Востока», однако теперь страна «разваливается», а США выигрывают войну.

Трамп также вновь пригрозил ударом по укрепленному объекту Pickaxe Mountain возле ядерного комплекса в Натанзе. По его словам, США заметили там «небольшую активность». «Я бы посоветовал Ирану не хитрить, потому что тогда нам придется ударить по ним очень сильно», – заявил президент. Pickaxe Mountain представляет собой глубоко расположенный комплекс туннелей, который связывают с иранской ядерной программой.

Значительную часть выступления Трамп посвятил промежуточным выборам, призвав своих сторонников голосовать так, словно его собственное имя находится в избирательном бюллетене. Он заявил, что республиканцы должны нарушить традицию, при которой партия действующего президента обычно теряет места в Конгрессе на промежуточных выборах, и попросил избирателей позволить администрации «закончить начатое».

Первый в истории Республиканской партии специальный съезд, посвященный промежуточным выборам, проходит в Далласе 9-10 сентября. Трамп выступает на мероприятии оба дня.

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