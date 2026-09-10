 

Посол Молдавии подтвердил — вылет самолета Зеленского был задержан из-за российского БПЛА

10.09.2026, 12:33, Разное
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Посол Молдовы в США Владислав Кульминский подтвердил телеканалу CNN, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось отложить вылет из Кишинева в Осло, куда он направлялся на похороны короля Норвегии Харальда.

«Идея, что БПЛА с реактивным двигателем залетел на территорию Молдовы, когда здесь находился самолет украинского президента, исключительно с разведывательными целями, кажется нам крайне маловероятной», – заявил он.

Дипломат подчеркнул: расследование только началось, и рано утверждать, что речь идет о целенаправленной атаке на самолет украинского президента. «Однако то, что Зеленский использует наше воздушное пространство, хорошо известно, и скорее всего, это был не первый раз. Это не случайность», – отметил он.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре рассказал телеканалу NRK, что самолет Зеленского едва не был поражен дроном при вылете из Молдовы в Норвегию. «Такова реальность, в которой он живет», – заявил Стёре.

В канцелярии норвежского премьера позднее уточнили редакции NRK, что из-за угрозы беспилотников в воздушном пространстве Молдовы вылет самолета украинского президента был задержан. При этом там отметили, что точно неизвестно, насколько близко беспилотники находились к самолету.


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