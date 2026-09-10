Власти после удара по Сочи со множеством пострадавших — «Город продолжает работать как курорт»

Российские власти прокомментировали удар, нанесенный ВСУ вечером 9 сентября по Сочи. В результате атаки украинских морских дронов по набережной города получили ранения 28 человек, в том числе – дети.

«Нет никаких повреждений, которые привели бы к остановке как бы работы самого Сочи, предприятий и в целом бизнеса. Конечно, есть угрозы, но угрозы сегодня мы преодолеваем, и Сочи продолжает работать как курорт», – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее мэр курортного города Андрей Прошунин сообщил о временном закрытии для посетителей части побережья – между пляжами «Маяк» и «Приморский». Они откроются снова после устранения последствий удара.

Предупреждение об ударе, переданное около девяти часов вечера, было проигнорировано многими отдыхающими, поскольку сигналы тревоги в Сочи не редкость. Однако, когда раздались взрывы, на набережной началась паника. Проходивший в ДК «Фестивальный» концерт Татьяны Булановой был прерван, а зрители – эвакуированы.

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