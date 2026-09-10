Бывшего топ-менеджера «Роснано» в Москве приговорили к девяти годам колонии

Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего управляющего директора «Роснано» Андрея Кушнарева к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 7,5 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Кроме того, ему назначен штраф в размере 76 миллионов рублей и на два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением коммерческими организациями.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск «Роснано» к Кушнареву на 7,5 миллиардов рублей. По версии обвинения, с апреля 2013 года по март 2021 года Кушнарев, работавший управляющим директором по инвестиционной деятельности «Роснано», а затем генеральным директором «Крокус Наноэлектроники», вместе с другими лицами растратил средства, выделенные на проект по созданию в РФ производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM.

В Генпрокуратуре РФ утверждают, что фигуранты изначально не намеревались обеспечить создание нового производства и знали, что проект фактически реализован не будет.

«Коммерсант» ранее сообщал, что обвинение просило приговорить Кушнарева к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы – почти к максимальному сроку по статье об особо крупной растрате. Издание также писало, что следствие считает его сообщником бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова, находящегося в международном розыске.

Проект Crocus был одобрен «Роснано» в 2011 году и предполагал создание производства энергонезависимой памяти MRAM. По данным «Коммерсанта», в него было вложено почти 12 миллиардов рублей, однако производство так и не было запущено. В июле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил отдельный иск «Роснано» о возмещении убытков по этому проекту. Среди ответчиков были Кушнарев, Удальцов, бывший глава компании Анатолий Чубайс и другие бывшие топ-менеджеры.

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