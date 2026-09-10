 

Бывшего топ-менеджера «Роснано» в Москве приговорили к девяти годам колонии

10.09.2026, 14:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего управляющего директора «Роснано» Андрея Кушнарева к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 7,5 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Кроме того, ему назначен штраф в размере 76 миллионов рублей и на два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением коммерческими организациями.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск «Роснано» к Кушнареву на 7,5 миллиардов рублей. По версии обвинения, с апреля 2013 года по март 2021 года Кушнарев, работавший управляющим директором по инвестиционной деятельности «Роснано», а затем генеральным директором «Крокус Наноэлектроники», вместе с другими лицами растратил средства, выделенные на проект по созданию в РФ производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM.

В Генпрокуратуре РФ утверждают, что фигуранты изначально не намеревались обеспечить создание нового производства и знали, что проект фактически реализован не будет.

«Коммерсант» ранее сообщал, что обвинение просило приговорить Кушнарева к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы – почти к максимальному сроку по статье об особо крупной растрате. Издание также писало, что следствие считает его сообщником бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова, находящегося в международном розыске.

Проект Crocus был одобрен «Роснано» в 2011 году и предполагал создание производства энергонезависимой памяти MRAM. По данным «Коммерсанта», в него было вложено почти 12 миллиардов рублей, однако производство так и не было запущено. В июле Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил отдельный иск «Роснано» о возмещении убытков по этому проекту. Среди ответчиков были Кушнарев, Удальцов, бывший глава компании Анатолий Чубайс и другие бывшие топ-менеджеры.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.09 / «Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

10.09 / Власти после удара по Сочи со множеством пострадавших — «Город продолжает работать как курорт»

10.09 / ИИ перечитал четыре миллиона советских доносов и выявил сотни тысяч новых фигурантов

10.09 / Денисовцы из Пещеры летучих мышей использовали костяные орудия, нетипичные для этого вида

10.09 / Посол Молдавии подтвердил — вылет самолета Зеленского был задержан из-за российского БПЛА

10.09 / Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт

10.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1660-й день войны

10.09 / «Стрелы дьявола» в Британии оказались камнями, которые тащили 18 километров 

10.09 / Уже два элитных лицея Москвы и Подмосковья перешли на русский как основной язык обучения

10.09 / Художника-постановщика сериала «Ликвидация» обвинили в госизмене после возвращения из Киева в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике