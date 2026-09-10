 

В России появился налог на пробежки

10.09.2026, 18:15, Разное
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Минфин поддержал инициативу общественной организации «Спортивная Россия» о введении нового сбора для граждан, которые занимаются бегом. С 1 октября 2026 года за каждую пробежку россиянам придётся платить в бюджет по 100 рублей.

«Задумывались ли вы, какой урон наносят бегуны дорожному полотну? Вот мы задумались и пришли к неутешительному выводу – огромный. Именно поэтому было принято решение о введении этого платежа», – сказал замглавы Минфина Иосиф Гольдштейн.

Все собранные средства направят на восстановление разрушенного спортсменами асфальта. По прогнозам экспертов, благодаря новому сбору в бюджет будет ежегодному поступать до 50 миллиардов рублей. В ближайшее время на сайте Минфина будет опубликована подробная инструкция по оплате налога.

«Мы завершаем работу над приложением «Я бегун», в котором нужно будет регистрировать каждую пробежку. Там же можно сразу всё оплатить и получить квитанцию», – заверили в ведомстве.  

За выход на пробежку без оплаты налога предусмотрена административная ответственность – штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 500 часов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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