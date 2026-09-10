Архиепископ Йорка приветствовал антиизраильские санкции, призвав к дополнительным мерам

Архиепископ Йоркский Стивен Котрелл, второе лицо в иерархии англиканской церкви, выступил в поддержку решения правительства Великобритании ввести санкции против поселений. Он призвал к дополнительным антиизраильским мерам в связи со строительством в районе Е1.

Выступая в Палате лордов, священнослужитель заявил: «Как и многие из вас, я сталкивался лицом к лицу с поселенческими боевиками, когда в прошлом году посещал юг Хевронского нагорья. Таким образом, как и многие занимающие эти скамьи, я поддерживаю заявление», – заявил он.

«Мы многие годы призвали проявить принципиальные действия. Они оправданы, необходимы, их даже можно назвать запоздалыми. Но я хочу подчеркнуть: поддерживая меры против политики правительства Израиля, мы заявляем о необходимости непримиримой борьбы со злом антисемитизма, в Великобритании и во всем мире», – заявил архиепископ.

Отметим, что Йорк занимает особое место в еврейской истории Англии. В 1190 году здесь произошел один из самых страшных погромов Средневековья. Часть общины была вырезана, другая часть укрылась в Клиффордском замке и предпочла покончить с собой, чтобы избежать мучительной казни или обращения в христианство.

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