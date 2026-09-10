Литва меняет Конституцию, чтобы подготовиться к развертыванию ядерного оружия

Комиссия по законодательству литовского парламента поддержала предложение об отмене конституционного запрета на размещение на территории страны иностранных военных баз и ядерного оружия.

В поддержку инициативы проголосовали семь членов комиссии, против – двое. Теперь предложение об исключении из Конституции 137-й статьи, определяющей безъядерный статус государства, будет вынесен на рассмотрение парламента, где у него есть необходимое для изменения основного закона большинство.

«Литва – единственное государство NATO, где существует подобное ограничение. Когда речь идет о единой политике безопасности, включая сдерживание, мы выглядим белой вороной. А ядерное оружие – самый мощный элемент сдерживания, способный остановить агрессора на наших границах», – заявил председатель сейма Юозас Олекас.

Литва граничит с Калининградской областью – наиболее милитаризованным субъектом Российской федерации. На ее границе с Польшей находится Сувалкский коридор – самое уязвимое место Североатлантического альянса.

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