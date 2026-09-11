 

В США могут разрешить пассажирам TSA PreCheck проносить через контроль большие бутылки воды

11.09.2026, 5:33, Разное
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Управление транспортной безопасности США (TSA) рассматривает возможность смягчить действующие почти 20 лет ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. На первом этапе участникам программы ускоренного досмотра TSA PreCheck могут разрешить проходить контроль с полными бутылками воды в отдельных аэропортах, оснащенных современными сканерами. Об этом CBS News сообщили высокопоставленные представители администрации.

Речь идет не об отмене правила для всех пассажиров. Послабление предполагается только в тех аэропортах, где установлены компьютерные томографы нового поколения и системы автоматического распознавания, способные отличать воду от потенциально опасных жидкостей. Список аэропортов, которые могут принять участие в программе, пока не опубликован. TSA отмечает, что повсеместному внедрению технологии мешают стоимость оборудования и ограниченное финансирование.

Нынешнее правило ограничивает объем жидкостей в ручной клади емкостями до 3,4 унции, или примерно 100 мл. Оно было введено после раскрытого в 2006 году заговора с целью взорвать несколько трансатлантических самолетов с помощью жидких взрывчатых веществ, замаскированных под напитки.

По данным американских СМИ, TSA пока только тестирует новую систему, и до начала праздничного сезона изменения, вероятно, не вступят в силу. Администратор TSA Дэвид Камминс подтвердил ABC News, что ведомство действительно рассматривает возможность разрешить участникам PreCheck проносить воду через контроль.


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