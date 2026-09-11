 

69 законодателей США призвали Рубио добиваться освобождения директора больницы «Камаль Адуан»

11.09.2026, 5:03, Разное
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69 демократов и независимых членов Конгресса США (66 конгрессменов и три сенатора) обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом оказать давление на Израиль с целью добиться освобождения доктора Хусама Абу Сафии, директора больницы «Камаль Адуан» на севере сектора Газы.

Хусам Абу Сафия был задержан израильскими военными в декабре 2024 года и находится под стражей более 500 дней без предъявления обвинения и суда, отмечается в обращении, которое инициировали члены Палаты представителей Максин Декстер и Рауль Руис.

В письме законодатели выражают обеспокоенность состоянием здоровья Абу Сафии и призывают Рубио добиться для него необходимой медицинской помощи и прекращения, как они пишут, «фактически бессрочного содержания под стражей». «Ничто не освобождает никакое правительство от обязанности обеспечивать задержанным базовую медицинскую помощь и надлежащую правовую процедуру», – говорится в обращении.

ЦАХАЛ ранее заявлял, что Хусам Абу Сафия был задержан по подозрению в причастности к террористической деятельности и в том, что он занимал должность в ХАМАСе. Были представлены доказательства того, что Абу Сафия фактически являлся высокопоставленным членом террористической организации в должности, аналогичной полковничьей. Сам врач, его семья и представители защиты это отвергают. В июне Верховный суд Израиля отклонил его просьбу об освобождении.

Правозащитные организации утверждают, что состояние Абу Сафии в заключении ухудшилось и что он не получает необходимой медицинской помощи. Управление тюрем Израиля ранее отвергало обвинения в жестоком обращении, голодании и отказе в лечении.


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