 

На Килауэа зафиксировали уже 39 предвестниковых переливов лавы — эпизод 55 может начаться сегодня

11.09.2026, 5:19, Разное
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Ученые из Гавайской вулканической обсерватории следят за активностью вулкана с 1912 года. Сейчас исследователи отслеживают новую серию извержений в кратере Халемаумау, начавшуюся 23 декабря 2024-го. Новый мощный выброс может стать 55-м почти за два года.

С 7 по 9 сентября специалисты зафиксировали уже 39 переливов лавы. Каждый из них длился относительно недолго, от 15 минут и примерно до двух часов. Ученые считают такие переливы предшественниками нового большого эпизода.

Геологическая служба США подняла уровень опасности до «Наблюдения» и объявила оранжевый, предпоследний уровень воздушной опасности. Это означает, что вероятность извержения выросла.

Килауэа 9 сентября 2026 года / © USGS

54-й эпизод произошел не так давно — 25 августа 2026 года. Продлился он около девяти часов. Максимальная высота лавового фонтана достигала примерно 150 метров.


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